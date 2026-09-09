Реал Мадрид победи Интер с 2:1 в първия мегасблъсък от тазодишното издание на основната фаза в Шампионската лига, който беляза завръщането на Жозе Моуриньо на "Бернабеу" в най-силния европейски клубен турнир като треньор на "кралете".

Мбапе даде аванс на "лос бланкос" в 14-ата минута, когато се разписа след извеждащ пас от Диас.

Килиан Мбапе отбеляза своя 71-ви гол в Шампионската лига и по този начин се изравни с легендата на Реал Мадрид Раул Гонсалес на 5-тото място във вечната класация на реализаторите в турнира

Девет минути по-късно Валверде вкара след нелепа грешка на вратаря на Интер.

Аугусто намали пасива на Интер в 77-ата минута, когато засече ниско центриране отдясно на Лаутаро Мартинес.

Така "лос бланкос" победиха този съперник за пети пореден път в ШЛ.

Във втория кръг от основната фаза на Шампионската лига тимът на Жозе Моуриньо гостува на Рома на 14 октомври, докато хората на Кристиан Киву ще посрещнат Брюж ден по-рано.

В останалите мачове от вечерта:

Брюж - Астън Вила 2:3

АЕК - ЛАСК 1:0

Порто - Манчестър Сити 0:2

Борусия Дортмунд - Виляреал 3:2

Лил - Бетис 2:3

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