Реал Мадрид победи Интер с 2:1 в първия мегасблъсък от тазодишното издание на основната фаза в Шампионската лига, който беляза завръщането на Жозе Моуриньо на "Бернабеу" в най-силния европейски клубен турнир като треньор на "кралете".
Мбапе даде аванс на "лос бланкос" в 14-ата минута, когато се разписа след извеждащ пас от Диас.
Килиан Мбапе отбеляза своя 71-ви гол в Шампионската лига и по този начин се изравни с легендата на Реал Мадрид Раул Гонсалес на 5-тото място във вечната класация на реализаторите в турнира
Девет минути по-късно Валверде вкара след нелепа грешка на вратаря на Интер.
Аугусто намали пасива на Интер в 77-ата минута, когато засече ниско центриране отдясно на Лаутаро Мартинес.
Така "лос бланкос" победиха този съперник за пети пореден път в ШЛ.
Във втория кръг от основната фаза на Шампионската лига тимът на Жозе Моуриньо гостува на Рома на 14 октомври, докато хората на Кристиан Киву ще посрещнат Брюж ден по-рано.
В останалите мачове от вечерта:
Брюж - Астън Вила 2:3
АЕК - ЛАСК 1:0
Порто - Манчестър Сити 0:2
Борусия Дортмунд - Виляреал 3:2
Лил - Бетис 2:3
Dir.bg
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