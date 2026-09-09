Две училища и една детска градина в Шумен ще провеждат обучения по финансова грамотност на своите възпитаници.

СУ "Панайот Волов", СУ "Трайко Симеонов" и ДГ "Щурче" са сред одобрените образователни институции от Министерството на образованието и науката по програма „Умения на фокус“, в която един от модулите е насочен към формиране и развитие на финансова грамотност и икономическа култура у децата и учениците.

Целта е в тях да се изгради увереност при взимане на отговорни решения за управление на личните финанси.

Със средствата по програмата, които за трите институции в Шумен са по 1000 евро, ще се осигурят ресурси (вкл. електронни), ще се провеждат обучения по финансова грамотност на деца в детски градини, а в училищата ще се организират и състезания, викторини, уебинари, лаборатории, финансови лагери, финансови театри и др.

В ДГ "Щурче" ще бъдат обхванати 143 деца, в СУ "Трайко Симеонов" – 316, в СУ „Панайот Волов“ – 863 ученици.

ШУМ.БГ