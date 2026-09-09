Кабинетът приема план за реформа на пътната безопасност, като ще обединява под една шапка държавните органи, натоварени досега с пътните и контролните функции. Това стана ясно от встъпителните думи на премиера Румен Радев преди началото на правителственото заседание.

Реформата предвижда на базата на съществуващите държавни структури да бъде създаден единен национален орган.

"На базата на съществуващи вече органи се създава единен национален орган - Изпълнителна агенция "Автомобилен транспортен оператор", с единен национален център, побиращ цялата информация за безопасността на пътищата, базиращ се на системата тол, като тук ще се включват всички възможни източници на информацията за движение по пътищата.", заяви министър-председателят.

Целта е по-добра координация между отделните държавни структури, които се борят с травматизма на пътя.

"Гарантирането на пътната безопасност изисква не само превенция, не само добра координация между институциите, а надеждна, всеобхватна информация, информация в реално време, изисква единен орган за управление на тази информация и единен контролен орган.", мотивира реформата Радев.

Предвижда се центърът да използва съществуващата система ТОЛ и да обедини информация от всички възможни източници, свързани с движението по пътищата - общински камери, бодикамери на полицейските служители и различни сензори. В системата ще постъпва информация и за второстепенните пътища, посочи премиерът.

В момента у нас органите, които са отговорни за обезпечаването на пътната безопасност и състоянието на пътищата, са Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" към Министерския съвет, която има координиращи и контролиращи функции за осъществяване на държавната политика, както и Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата.

Отделно "Пътна полиция" в МВР извършва контрола на пътя. ИА "Автомобилна администрация", която е към транспортното ведомство, пък контролира товарите в превозните средства, обучението на шофьорите и техническите прегледи на автомобилите. АПИ в МРРБ пък отговаря за състоянието на пътищата.

От анонса на премиера стана ясно кои органи остават да функционират и кои ще бъдат обединени в новата изпълнителна агенция, предвид че реформата тепърва започва.

Пътната безопасност и снижаване на случаите на пътен травматизъм са сред приоритетите на правителството, а премиерът Румен Радев още през юли даде да се разбере, че не одобрява, че събирането на такси е приоритет, а не човешкият живот, докато пътищата са се превърнали в бойно поле. В изказването си тогава Румен Радев специално даде пример с ДАИ, като заговори за формализъм и корупция, от една страна, и от друга - за недостатъчна кадрова обезпеченост за проверки.

Втората тема, която фокусира вниманието в експозето на премиера, бяха данните за българските ученици от последното изследване PISA. Румен Радев заяви, че те са катастрофални за България. Радев допълни, че очаква от Министерството на образованието и науката още по-смело и решително да налага вече определените реформи.

"Аз лично, професор Вълчев, призовавам за по-голям дял на средното професионално-техническо образование и на инженерните специалности във висшите учебни заведения", предложи Румен Радев.

Във вторник просветният министър Георги Вълчев съобщи, че за поредна година резултатите ни в изследването PISA не са добри. Имаме спад и по математика, и по четене. Резултатите показват, че в българския образователен модел има проблем.

Дир.бг