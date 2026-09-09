Седемгодишно дете е в болница след нахапвания от четири кучета, съобщават от Областната дирекция на МВР във Враца.

То е прието в Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) в града.

Инцидентът е станал вчера. Около 13:50 ч. в полицейското управление е получено съобщение от ЦСМП. От спешния център информират, че приетото дете е с множество разкъсни рани по цялото тяло, причинени от нахапванията.

След издирвателни мероприятия служителите на полицията са установили, че детето е нахапано в местността Мало Краище от четири кучета, собственост на мъж от Враца.

Животните са чипирани и имат паспорти. Собственикът на кучетата е разпитан.

Образувано е досъдебно производство по чл. 325в от НК, в който е записано, че наказанието е лишаване от свобода до три години или пробация и глоба до пет хиляди лева, пише БТА.

Мъж на 21 години беше ухапан от куче вчера в Стара Загора, след като влязъл в двора на къща в града.

Дир.бг