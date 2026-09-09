Лос Анджелис Лейкърс ще окаже огромно уважание на Фил Джексън. Най-успешният треньор в клубната история, спечелил пет титли с "езерняците", ще бъде удостоен със собствена статуя пред залата на отбора, като церемонията ще се състои през април 2027-а.

И по точно - на 9 април преди домакинството на Минесота.

Джексън спечели 6 титли с Чикаго и Майкъл Джордан през 90-те години, а след това пое на Запад, където стана още 5 пъти шампион, но вече с Ел Ей.

С Коби Брайънт и Шакил О'Нийл в състава, а и с Фил начело, Лейкърс стана шампион през 2000, 2001 и 2002 година, както и през 2009 и 2010 година, когато Шак го нямаше, но Коби имаше друг висок помощник в лицето на Пау Гасол.

Под негово ръководство тимът достигна финалите още два пъти, през 2004-а, когато загуби от Детройт и през 2008-а, когато бе победен от историческия съперник Бостън.

Джексън ще бъде деветата личност, свързана с успешната история на клуба, удостоена със статуя. Такива вече имат Меджик Джонсън, Карим Абдул-Джабар, Джери Уест, Елджин Бейлър, Коби и Шак, коментатора Чик Хърн, както и друг легендарен наставник - Пат Райли.

Нито един треньор няма повече от единадесетте титли на Джексън отвъд крайната линия.

А Фил има и два шампионски трофея от дните си на играч, спечелени с Ню Йорк през 1970-а и 1973-а.

Дир.бг