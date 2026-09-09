Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви днес, че войната със САЩ може да приключи, ако Вашингтон спре със заплахите срещу Иран и приеме исканията на Техеран, особено що се отнася до ядрената програма на Ислямската република, предадоха Франс прес и БТА.

"Ако врагът иска да сложи край на тази ситуация, трябва да прекрати изцяло войната, да се въздържа от нови заплахи, да изтегли въоръжените сили на израелския режим от Ливан, да сложи край на блокадата на Йемен, да деблокира 24-те милиарда долара замразени ирански авоари и да се въздържа от всякаква намеса по отношение на ядрените и балистичните способности на страната", заяви говорителят на КГИР Хосейн Мохеби, цитиран от иранската новинарска агенция Фарс.

Дир.бг