От "Прогресивна България" (ПБ) внесоха своите предложения за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, съобщиха от пресцентъра на партията. Те допълват, че продължават разговорите за подкрепа на кандидатите с всички политически сили, с изключение на ГЕРБ-СДС и ДПС.

От ПБ за членове на Съдийската колегия на ВСС са предложени Силвия Димитрова Цанова, Калин Кирилов Баталски, Иван Христов Ранчев, Петьо Димитров Славов, Михаил Александров Малчев и доц. д-р Анета Методиева Антонова, а за членове на Прокурорската колегия - проф. д-р Екатерина Салкова Гетова Иван Георгиев Калибацев, Милена Асенова Карагьозова, Стефан Емилов Милев и Красимир Стефанов Комсалов.

Пълният списък на кандидатите ще бъде публикуван в сайта на Народното събрание след проверка на техните документи за съответствие.

От ПБ посочват, че издигат кандидати, които не са били участници в корупционни скандали и с действията си не са давали основания за съмнение в тяхната почтеност. Парламентарната група припозна трима кандидати от инициативните предложения на професионални и граждански организации.

Кандидатите отговарят на приетите с последните промени в Закона за съдебната власт критерии за високи професионални и нравствени качества. Номинациите са на личности с висока професионална и академична подготовка, но и с реален практически опит в съдебната система. Водещи критерии при подбора на кандидатите са тяхната независимост и почтеност.

"Да, България" вчера издигна двамата бивши министри на правосъдието и вътрешните работи - Андрей Янкулов и Емил Дечев, както и бившия председател на Съюза на съдиите Таня Радуловска, за членове на Висшия съдебен съвет.

През август 26 предложения от представители на неправителствени организации за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота бяха постъпили в Народното събрание.

Дир.бг