На церемония до зала „Арена Шумен“ тази вечер официално бе открито Балканското първенство по въздушни спортове, което ще се проведе на летището край село Градище в дните от 10 до 12 септември.

Близо 120 състезатели от Албания, България, Гърция, Кипър, Косово, Молдова, Румъния, Черна гора са в града ни за участие в дисциплините парашутизъм, парапланеризъм, полети с ултралеки самолети и авиомоделизъм, който ще се провежда в „Арена Шумен“.

Всяка една от нациите бе представена на сцената.

На откриването на надпреварата днес бе поднесено приветствие от името на областния управител на Шумен Георги Жеков.

Успех на състезателите пожелаха кметът на Шумен Христо Христов, председателят на Балканската федерация по въздушни спортове Никос Макракис, председателят на Българския национален аеро клуб Ани Стаменова.

Балканиадата по въздушно спортове се провежда за първи път в България. При откриването Ани Стаменова съобщи, че страната ще кандидатства и за домакин на Световното първенство през 2028 г.

ШУМ.БГ