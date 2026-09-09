ЦСКА удари тежко Левски с 4:2 в мача за Суперкупата на България, а с това изпрати подобаващо треньора Христо Янев, който обяви напускането си още вчера. Това бе неговият последен мач и той ще остане паметен за феновете на "червените", след като зрелищен обрат даде сладка победа на техния тим.

Такава, каквато в дербито просто не се забравя. Разгром, а и с цената на трофей.

Тя идва след две поредни загуби в дербито, а и след първото полувреме днес не изглеждаше, че тази серия ще свърши.

Левски поведе в 40-а минута с гол на Сержиньо, който вкара с шут от 20 метра, след като защитата на ЦСКА не се справи добре с извеждащ пас и Теодор Иванов с глава свали топката в краката на халфа на съперника. Той не се поколеба и порази вратата.

А и преди гола Левски диктуваше събитията на терена, за което говорят и статистиките от първото полувреме. Ударите бяха 8-5, а точните - 5-1, като при корнерите балансът бе 4-0. Все в полза на шампиона.

Но носителят на купата отвърна на удара след почивката и от първата минута изглеждаше гладен за обрат. В 49-ата минута дойде изравняването, след като извеждащ пас към Жоел Зварц го намери зад отбраната, а излизането на Светослав Вуцов бе непреценено. Вратарят на "сините" увисна, нападателят го преодоля и вкара от малък ъгъл.

Първоначално бе вдигнат флага за засада, но намесата на ВАР показа - такава няма, голът е редовен. 1:1.

В следващите 20 минути Левски бе не в нокдаун, а в нокаут. ЦСКА редеше атаки, а положенията не закъсняха. В 64-ата минута нов удар на Зварц бе спасен от Вуцов, а Пастор налетя за добавка, но бе съборен от "синия" Сентейес. Нарушението бе явно, но бе маркирана засада на бразилеца от ЦСКА.

Но по идентичен начин като при изравнителния гол, ВАР се намеси и отново се видя, че Пастор е в редовна позиция. А това означаваше, че главният съдия Геро Писков посочи бялата точка - дузпа.

Стефано Сенси вкара със спокойствието, което визитката му във футбола предполага. И обратът бе факт - 1:2, при това само за 15 минути.

Но реакция от шампионите нямаше. ЦСКА продължи да напада, а Левски изглеждаше в пълен шок. В 69-ата минута Диниш Алмейда, дебютирал за "червените", трябваше да вкара от чиста позиция, но пропусна някак да уцели вратата.

Секунди по-късно обаче Мубарик нелепо загуби топката в своята половина, трима "червени" се втурнаха срещу вратата, а Зварц вкара втория си гол с удар по земята край Вуцов - 1:3!

Това не бе всичко обаче. В 80-ата минута сблъсък между Кристиан Димитров от Левски и Мартино от ЦСКА завърши със спречкване на много играчи. Капитанът на "сините" бе изгонен, а и Макс Ебонг от "червените" за неговата реакция.

В 89-ата минута нещата станаха грозни за шампионите, след като удар на Питас рикошира в Алдаир и влетя в мрежата - 4:1 и пълен нокаут. В радостта след това попадение Христо Янев бе изгонен с червен картон, но едва ли му пука - какво сбогуване на треньора с отбора, който водеше в продължение на година! Гръмка победа над вечния съперник.

Левски върна едно попадение в добавеното време от дузпа, отново отсъдена с намеса на ВАР, след като Факундо Родригес игра с ръка при висока топка. Евертон Бала реализира гол, който обаче едва ли топли "сините" фенове.

Техният отбор е лидер в първенството, ЦСКА изостава на 7 точки, но и с мач по-малко. Това бе едва второ поражение на Левски за сезона, но отново тежко и с четири допуснати гола. Първото бе в плейофа за Шампионската лига - 0:4 от АЕК в Атина.

За "червените" е време за решения, а най-важното е кой ще води отбора след Янев. Но и за празненства, защото такава победа в дербито се помни дълго.

Дир.бг