България стартира по перфектен начин Европейското първенство по волейбол за мъже, като победи категорично Северна Македония в зала "Арена София" с 3:0 гейма - 25:17, 25:19, 25:18.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини оправдаха очакванията с доминанто представяне срещу далеч по-скромния съперник и решиха изхода на трите части сравнително лесно. Така поведоха в групата, в която са още отборите на Полша, Португалия, Израел и Украйна.

Националите ни направиха голямо количество индивидуални грешки (общо 21) най-вече от сервис, но компенсираха с атаката си, както и над 10 директни точки от сервис. Седем от тях бяха на невероятния Симеон Николов. Брат му Александър отново бе най-резултатен с 19 точки, а 15 добави и направилият фантастичен мач Денислав Бърдаров.

Голяма похвала заслужава и играещият като либеро Жасмин Величков, който се справи отлично с нетрадиционната за него роля. В титулкярния състав бяха още Илия Петков, Мартин Атанасов и Алекс Грозданов.

Следващият мач на България е срещу отбора на Португалия на 11 септември от 19 часа, като отново националите ни ще са твърд фаворит. Срещата днес бе предхождана от красиво изпълнение с гайди, а сред зрителите на предна линия бяха президентът на българската федерация по волейбол Любо Ганев, президентът Илияна Йотова, спортният министър Енчо Керязов и президентът на БОК Весела Лечева.

Първите минути за националния ни отбор на първенството логично бяха нервни, а звездата на гостите Никола Георгиев направи две точки. Македонците поведоха с две точки, но първата успешна атака на Александър Николов и четири свирепи сервиса на брат му Симеон (от които три аса) обърнаха нещата до 7:5 след пет поредни точки за нашите. След това македонците направиха няколко точки след успешни атаки и едно спорно обсъждане за аут на Алекс Николов, а разликата падна до 9:11. Страхотни отигравания на Денислав Бърдаров на блокада и от атака донесоха аванс от 13:11, а после Александър Николов и грешка от сервис ни донесоха аванс при 16:14. Алекс Николов излезе на сцената с блокада и ас, за да ни даде комфортен резултат от 19:15.

След това северномакедонският отбор съвсем рухна и до края не успя да направи точка от атака. Диагонал на Бърдаров, точка на Алекс Николов и блокади на Алекс Грозданов и Илия Петков и донесоха аванс от 24:17, а грешка на съперника сложи точка на спора при 17:25. В този гейм България направи шест грешки от сервис, но компенсира с асовете на братя Николови.

Втората част започна равностойно, като Мартин Атанасов я стартира с бомба от атака, а Денислав Бърдаров направи ас за 3:2. Разлика се отвори при 5:3 след атака в аут на Ляфтов. После Георгиев и Ляфтов направиха хубави нападения за 5:5. След това северномакедонците поведоха с 8:6, но с две атаки Алекс Николов бързо изравни резултата. Нивото на волейбола спадна в серия от сгрешени сервиси, като резултатът стана 12:12. За съжаление България така и не успяваше да се откъсне, като дори Северна Македония поведе със 17:16 след блокада на Филип Мадюнков. Обърнахме обаче с атаки на Алекс Николов и една през центъра на Мартин Атанасов за 19:18. Ключова брейк точка направи Николов за 20:18 с ас. После направи и успешна атака по правата за три точки преднина. До края на мача гостите отново се стъписаха и не направиха нищо в атака. Николов и Бърдаров ги довършиха с атаки за крайното 25:19.

Третият гейм започна с по три разменени точки, но след това атака на Алекс Николов и аут на Мадюков ни донесоха аванс от 5:3. Никола Георгиев обаче изравни за 5:5. Супер нападение на Мартин Атанасов за 6:7 и ас на Симеон Николов донесе изравняване за 7:7. Бърдаров продължаваше да е свръх ефективен в атака, но резултатът остана равен най-вече заради грешките ни от сервис - 12:12. Най-красивата точка в мача дойде за 16:13, когато Александър Николов успя да направи спасяване с крак, а след това да завърши с атака. Шоуто накара дори Любо Ганев да скача от радост. Шоуто продължи с блокада на Илия Петков и два поредни аса на Симеон Николов за 19:13. Той направи общо седем в мача. До края нищо не можеше да спре Александър Николов и България. Разликата набъбна с още уверени атаки, а Джанлоренцо Бленджини пусна и някои от резервите да усетят от атмосферата. Мачът завърши подобаващо - с красива точка на Алекс Грозданво за крайното 25:19.

Дир.бг