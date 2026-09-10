Ливърпул постигна четвърта поредна победа над Атлетико Мадрид в съперничеството на двата отбора в Шампионска лига.

Мърсисайдци спечелиха след обрат за 2:1 на "Анфийлд" в първия кръг от основната фаза на турнира и са без грешка срещу този съперник в мачовете след отпадането от него на осминафиналите през 2020 година.

Тимовете затвърдиха, че правят много здрави мачове помежду си, а домакините на Андони Ираола имаха сериозни проблеми в дисциплината си в защита през първата част, които компенсираха през втората.

Атлетико поведе с гол в 17-ата минута на Маркос Йоренте, който през 2020-та бе големият кошмар за мърсисайдци и сега бележи за общо пети път срещу тях. Възползва се от страхотен пас на Хулиан Алварес зад защитата. Високо изнесената отбрана на Ливърпул му донесе още проблеми през тази първа част, но не и друго попадение.

Вместо това след серия от пропуски на мърсисайдци в 40-ата минута Доминик Собослай с удар по земя изравни резултата.

Решаващият момент дойде в 50-ата минута, когато със страховит шут от границата на наказателното поле Алексис МакАлистър отбеляза за 2:1 и донесе пълен обрат. До края на мача Атлетико опита да измъкне поне точка, но не успя. Проблеми за Ливърпул обаче имаше, тъй като новото попълнение Брадли Баркола напусна принудително заради контузия в крака.

В друг мач от турнира двукратният шампион ПСЖ очаквано разгроми Слован Братислава у дома - 6:1.

Носителят на "Златната топка" Усман Дембеле вкара два гола, а след него новото попълнение Феран Торес се развихри с хеттрик. Едно попадение добави и Фабиан Руиз. За словаците точен бе Сулейман Камара.

Спортинг Лисабон също стартира с победа като домакин - 3:1 над турския шампион Галатасарай.

Гостите поведоха след автогол на Гонсало Инасио, но преди почивката Жени Катамо изравни. През втората част гол на Луис Суарес от дузпа и на Родриго Саласар донесоха успеха за португалците.

Дир.бг