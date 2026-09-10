Българският производител на аерокосмическа техника "ЕндуроСат" и френската компания за извеждане в космоса "Арианспейс" подписаха тази вечер в Париж меморандум за сътрудничество. Това стана в присъствието на френския президент Еманюел Макрон и на българския премиер Румен Радев.

Меморандумът беше подписан в първия ден на Международната среща на върха по космическите въпроси, организирана по инициатива на френския президент и с участието на делегации от над 100 държави.

"Ако искаме Европа да бъде силна, сигурна и просперираща, трябва да развиваме тази европейска икономическа екосистема. България вече е важна част от тази екосистема. Българската компания "ЕндуроСат" е една от най-бързо развиващите се с растящ пазарен дял", коментира Румен Радев.

"И това, което споделих с президента Макрон - би ли предполагал той преди години, че ще дойде българска фирма, която ще иска да вложи стотици милиони евро, за да откупи две изстрелвания на най-тежката европейска ракета "Ариан" 6", добави премиерът, цитиран от бТВ.

По време на визитата в Париж, която продължава и днес, министър-председателят Румен Радев ще проведе редица двустранни срещи и ще посети центъра за данни на "Eclairion". Заедно с премиера във френската столица са вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите Иван Василев.

Дни преди откриването на световния форум стана ясно, че американските гиганти в областта на космическите изследвания и технологии няма да участват. Според неофициална информация причината е натиск от Белия дом. Три държави не са поканени от френските домакини. Това са Русия, Иран и Северна Корея.

Дир.бг