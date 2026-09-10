Английският шампион Арсенал започна с победа участието си в основната фаза на Шампионска лига, като спечели с 1:0 срещу Наполи на "Диего Марадона".

"Артилеристите" на Микел Артета почти изцяло доминираха срещата и направиха не малко пропуски, но страхотен удар от капитана Мартин Йодегор в 75-ата минута им донесе трите точки.

Гостите се възползваха от слабата форма на Наполи в началото на сезона, като тимът на Масимилиано Алегри записва трета поредна загуба след тези от Комо и Интер в първенството.

Неаполитанци прекалено лесно допускат положения пред своята врата и при малко повече късмет Арсенал можеше да ги разгроми.

Само през първата част англичаните направиха два големи пропуска чрез Микел Мерино с глава и Букайо Сака, който се провали сам срещу вратаря. В началото на втората част и Пиеро Инкапие по чудо не вкара от много близка дистанция.

Все пак логичното се случи в 75-ата минута, когато Цолис, Уайт и Йодегор разиграха, а норвежкият национал отправи безпощаден удар от границата на наказателното поле, отбелязвайки и с помощта на страничната греда.

Дир.бг