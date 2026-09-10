Останалият най-високо ранкиран играч на US Open Александър Зверев си осигури мястото на полуфиналите след рутинна победа над изненадата в четвъртфиналната фаза Ботик ван де Зандсхулп.

Германецът спечели с 6:2, 7:5, 6:1 и се е запътил към втора титла в Големия шлем, съвсем скоро, след като завоюва първата си на "Ролан Гарос"

За Зверев това беше 51-ва победа през сезона и №23 в Големия шлем, което е рекорд за германски играч. С днешния успех той изпревари върховото постижение на Борис Бекер от 22 победи в Шлема през 1989 година.

13-ият полуфинал в Големия шлем за Зверев го прави вторият най-постоянен играч на тази фаза сред активните, като единствено Новак Джокович е с повече.

На полуфиналите Саша ще се изправи срещу руснака Карен Хачанов, който също не допусна изненада в четвъртфинала си. Олимпийският вицешампион спечели с 6:2, 7:5, 3:2 и отказване на белгиеца Александър Блокс.

Зверев и Хачанов имат богата история помежду си, включително и на олимпийския финал в Токио през 2021 година. Германецът води с 6:3 победи в баланса на мачовете им.

Дир.бг