Няколко американски военни самолета са били повредени при снощните ирански удари по военновъздушната база "Муафак Салти" в Йордания, съобщи днес телевизия Си Би Ес, цитирана от световните агенции.

Един самолет A-10 "Тъндърболт" (Thunderbolt) е бил ударен и е останал без едно крило, докато около осем самолета F-15 са претърпели леки повреди и са били върнати в експлоатация, добави телевизията.

Американските сили в Йордания са изстреляли над 30 ракети от системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" по време на атаката. Телевизията каза още, че няма информация за загинали американски военни при ударите в Йордания.

Представител на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция по-рано съобщи, че въздушно-космическите му сили са нанесли удари по военновъздушните бази "Муафак Салти" и "Принц Хасан" в Йордания, които се използват от ВВС на САЩ, съобщи БТА.

Командването на въоръжените сили на Йордания заяви, че системите за противовъздушна отбрана на кралството са прехванали и свалили 18 ирански балистични ракети, а 2 са паднали в безлюдни райони.

В същото време според местни медии в Южен Иран в района на Ормузкия проток са били чути експлозии, предаде ДПА. Експлозии са били чути в района на остров Кешм в протока, както и в района на градовете Сирик и Минаб, съобщи държавната информационна агенция ИРНА, позовавайки се на официални източници. Причините за експлозиите и точните обстоятелства все още не са ясни.

Американските въоръжени сили неотдавна атакуваха няколко ирански петролни танкера в протока и в района. Те заявиха, че ударите са в отговор на атаки от страна на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция срещу американски военни кораби в региона.

Междувременно висши съветници от Белия дом, сред които вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио, са предупредили в разговори на четири очи президента на САЩ Доналд Тръмп, че конфликтът с Иран може да се проточи до края на неговия президентски мандат, съобщи в. "Уолстрийт Джърнъл", позовавайки се на американски официални представители.

Дир.бг