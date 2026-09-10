Жена на 54 години от гръцката столица Атина е родила здраво момиченце, като за това е бил използван ембрион, получен от оплождането на нейна собствена яйцеклетка и замразен през 2004 г., съобщават гръцките медии.

Както пише в електронното си издание в. "Та неа" прехвърлянето на ембриона в тялото ѝ е било извършено на 23 декември 2025 г. в частна клиника в Атина.

Според научния екип, участвал в целия процес, от замразяването на ембриона до раждането на детето са изминали 22 години, 5 месеца и 23 дни. Според проучването на екипа това е най-дългият период между замразяването на собствен генетичен материал на пациентка, който води до раждането на дете. По-ранните рекорди са 18 г. и 3 м. от Япония и 17 г. от Израел.

Майката, Христина Рапти-Дзелепи, е родила момче след същата процедура през 2004 г. През октомври 2025 г. обаче семейството преживява трагична загуба - синът им загива в пътно произшествие, пише БТА.

В този труден момент Христина Рапти-Дзелепи решава да използва ембрионите, които е запазила замразени след първоначалната си терапия.

Процедурата е извършена и с интензивен график, защото майката е трябвало да извърши необходимите процедури и да получи разрешение от Националната служба за асистирана репродукция преди да навърши 54-годишна възраст.

Гинекологът на Христина Рапти-Дзелепи и главен секретар на Гръцкото дружество за репродуктивна медицина Константинос Пандос определи раждането като "важно клинично и научно постижение", като подчерта важността да се съчетава медицинският прогрес с човечността.

За семейството раждането на момиченцето отбелязва едно ново начало след тежка загуба. Както казват родителите, новороденото дете не замества сина, когото са изгубили, но е донесло отново в дома им "надеждата и светлината".

Dir.bg