"Като президент ще бъда гарант за развитието на България в Европа и свободния свят". Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров при представянето на инициативния комитет, който го издига.

"Няма да допусна достиженията на 35 години усилия и борба за достойното място на България в Европа да бъдат погубени заради тесни партийни и олигархични интереси или заради интересите на чужди държави", посочи той в изложението си.

За мен гражданите са и винаги ще бъдат на първо място, заяви още кандидатът за президент.

Андрей Гюров заяви, че разчита на "подкрепата на всички свободни български граждани, които не искат страната ни да се връща назад и които вярват, че имаме всичко необходимо, за да преминем през изпитанията на времето, да съхраним и развием нашата България като модерна и достойна европейска държава".

Той обеща като държавен глава да търси диалог с другите инвестиции, да се ръководи от конституцията и да не допусне замяната на установения конституционен ред с други властови модели. На практика тези думи на Андрей Гюров са задочна критика към Румен Радев, който като президент бе обвиняван, че разделя нацията, не води диалог с останалите институции и се стреми към президентска република.

"Убеден съм, че българският президент може и трябва да бъде ключов фактор за развитието на държавата и обществото през следващите години. Затова моята мисия ще бъде да осигурявам и подкрепям всяка възможност за успешното развитие на страната и нейните граждани", продължи Андрей Гюров.

"Ще положа всички възможни усилия за достойното международно поведение на България като съществен фактор в европейската политика и като надежден и уважаван партньор, който се води от принципи, а не от логиката на хитруване и снишаване пред рисковете за сигурността и развитието на страната. За мен гражданите са и ще бъдат винаги на първо място", продължи кандидатът за държавен глава.

Според Андрей Гюров "истинското единение на българската нация трябва да е насочено към значимите национални цели и каузи, които гарантират правата и интересите на всички граждани".

"Ще работя за това всеки да намери своето място в развитието на страната ни. Убеден съм, че българската държава трябва да продължи да се изгражда и утвърждава като същинска демокрация и неразделна част от обединена Европа. Само така ще имаме нови перспективи за развитие и успех. Като президент на България ще бъда гарант за това развитие, а не проводник на плановете на тези, които искат да откъснат България от достойното ѝ място в Европа и свободния свят. Българският национален интерес ще бъде отстояван във всяко мое действие и във всяка моя позиция при придържане към принципите на демокрацията и при отстояване на европейската ориентация на страната ни. Няма да допусна достиженията на 35 години усилия и борба за достойното място на България в Европа да бъдат погубени заради тесни партийни и олигархични интереси или заради интересите на чужди държави", каза в изложението си Андрей Гюров.

Върховенството на закона не е абстрактна тема и не е тема само за юристи. Цената на една държава, в която правилата не важат за всички, се плаща от всеки гражданин - в цената на лекарствата, на услугите, в инвестициите, които не идват, в работните места, които не се създават", продължи Гюров. И така направи преход към следващата тема - за върховенството на закона.

"Искам да уверя всеки бъдещи гражданин, че когато стана президент с неговата подкрепа, няма да толерирам или да си затварям очите за нарушенията на закона и на разбиранията на гражданите за почтеност в обществения живот и в институциите на публичната власт. Добре разбирам, че българското общество живее в критичен недостиг на усещане за справедливост, за действително зачитане на обществения ред и на законността. Ще провежда политика на откритост и прозрачност в работата на президентската институция и ще отчитам пред обществото своите виждания и работа за бъдещето на държавата ни", посочи още Андрей Гюров.

Дир.бг