64,9 хил. са работещите хора в област Шумен през второто тримесечие на 2026 г., показват данните на Отдел Статистически изследвания – Шумен. По брой на заетите областта заема 13-о място сред 28-те области в страната.

С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Видин, Силистра и Търговище.

Коефициентът на заетост сред населението на 15 и повече години в Шуменско е 50,3%, при 53% средно за страната. При мъжете той е 53,6%, а при жените – 47,3%.

Заетите на възраст от 15 до 64 години са 61,2 хил., а коефициентът на заетост в тази възрастова група е 67,9%.

ШУМ.БГ