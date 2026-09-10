Хусите са превзели стратегически важния пристанищен град Моха на западното крайбрежие на Йемен и са на път да установят контрол над цялото йеменско крайбрежие на Червено море, съобщи "Ал Джазира".

Това дава на хусите пълно предимство да попречат на корабите да преминават през протока Баб ал-Мандеб, а също така, което е още по-важно, им дава възможност да прекъснат трите основни линии за снабдяване на правителството в южната част на страната.

Според източници на място, цитирани от "Ал Джазира" градът е превзет и правителствените сили са изтеглили напълно всичките си военни подразделения от Моха.

В същото време войските на йеменското правителство, подкрепяни от Саудитска Арабия, не потвърждават превземането на града, но признават, че хусите са постигнали успехи и напредват към Моха, съобщава Ройтерс, позовавайки се на четири военни източника в правителствените сили.

Настоящото изостряне на конфликта фактически възобновява гражданската война, чиято активна фаза отслабна след примирието от 2022 г. Настоящото изостряне започна с удари на саудитците срещу хусите и опити за настъпление срещу позициите на последните йеменски сили, съюзници на Саудитска Арабия. Но сега хусите преминаха в настъпление, като едновременно с това нанасят удари с дронове по нефтогазовите обекти на саудитците.

Хусите още през 2014 г. превзеха столицата Сана и в момента контролират по-голямата част от северния Йемен и най-гъсто населените райони на страната.

Значението на Моха е свързано преди всичко с нейното местоположение в близост до протока Баб-ел-Мандеб - тесния изход от Червено море към Аденския залив, наричано още "портата на сълзите". През него минава един от основните световни маршрути между Азия и Европа през Суецкия канал, включително доставките на петрол и други стоки.

Ако хусите наистина вече са превзели град Моха (или го превземат в близко бъдеще), те значително ще засилят контрола си над йеменското крайбрежие в района на протока и ще получат допълнителни възможности да оказват натиск върху корабоплаването. Това е особено важно сега, когато движението през Ормузкия проток вече е сериозно нарушено заради войната между САЩ и Иран.

В такъв случай ще бъде застрашен и вторият ключов морски маршрут за износ на петрол от страните от Персийския залив, съобщава Ройтерс.

Дир.бг