Актрисата и тв водеща Диана Любенова също слиза от ефира на БНТ. Новината обяви самата тя в страницата си във Facebook.

Причината - предаването ѝ "Имате среща...с Диана Любенова" вече няма да бъде част от новата програма на БНТ.

"Приятели, едно бързо, но важно съобщение. Предаването "Имате среща...с Диана Любенова" няма да бъде част от новата програма на БНТ. Срещите ми бяха специални, емоционални, искрени, зареждащи и изпълнени със смисъл. Пазя всяка една в сърцето си! Благодаря, на страхотния екип зад кадър - без вашата енергия и отдаденост нищо от това нямаше да е възможно. Огромно благодаря на Емил Илиев Кошлуков за свободата и доверието, което ми гласува. На Валя Гиздарска за приятелството, подкрепата и за всяка крачка, която извървяхме заедно", пише тя. "Най-много благодаря на всички вас пред екраните - вашата оценка е безценна! ... и не забравяйте, най-важно е да срещнеш човека до себе си! До нови срещи!".

Новината за раздялата на Любенова с националната телевизия идва само ден след като журналистът и преводач Георги Ангелов обяви в социалните мрежи, че е свален от ефир и повече няма да бъде водещ и редактор на предаването "История.БГ" по БНТ.

По-късно обаче от БНТ обявиха, че не се разделят с никой от дългогодишните си журналисти, а само правят преструктуриране на програмата си.

Днес.бг