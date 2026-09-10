Общинският съвет в Шумен отхвърли предложения от кметската администрация проект за бюджет 2026.
Заради късното приемане на държавната план-сметка няма възможност и за ново внасяне на общински бюджет на следваща сесия на местния парламент.
Така, съгласно закона, администрацията ще може да се простира в рамките на миналогодишния общински бюджет. Подобна ситуация се случва за първи път в новата история на Шумен.
За бюджета днес гласуваха 19 съветници – от „БСП за България“, ПП-ДБ, ДПС, независимите Георги Георгиев, Татяна Кипрова и Юлия Неделчева. Против бяха 4 - Петър Петров, Светлозар Начев, Рени Цанкова и Борислав Костов, а 14 се въздържаха.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Този кмет с какъв акъл го избрахте?
Анонимен
Тези общински съветници с какъв акъл ги избрахте?
Анонимен
Кмета ще трябва да поработи да им изпълни исканията за предходни години. Не завърши ли проектите бюджет 2027 също няма да бъде приет. Време е за работа на терен. Не на хартия. Просто му блокираха рабптата, защото не спря да ги пързаля.
Анонимен
С гласуването на Маминсашковци какъв бюджет искате да имате - сега МаминСашко как ще изпълни своите предизборни обещания? Шуменци ще живеят с 1/12 от миналогодишния бюджет, а МаминСашко ще си разхожда кучето и ще си живурка с 2000 евро доход, изкаран с пот на челото по време на една сесия в месеца и едно-две участия в някоя комисия, предимно там, където няма никакъв хабер - по селско стопанство