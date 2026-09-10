Общинският съвет в Шумен отхвърли предложения от кметската администрация проект за бюджет 2026.

Заради късното приемане на държавната план-сметка няма възможност и за ново внасяне на общински бюджет на следваща сесия на местния парламент.

Така, съгласно закона, администрацията ще може да се простира в рамките на миналогодишния общински бюджет. Подобна ситуация се случва за първи път в новата история на Шумен.

За бюджета днес гласуваха 19 съветници – от „БСП за България“, ПП-ДБ, ДПС, независимите Георги Георгиев, Татяна Кипрова и Юлия Неделчева. Против бяха 4 - Петър Петров, Светлозар Начев, Рени Цанкова и Борислав Костов, а 14 се въздържаха.

ШУМ.БГ