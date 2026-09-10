Европейският шампион Полша започна участието си на първенството с успех срещу тима на Португалия с 3:0 (25:12, 25:18, 25:20). Мачът се игра в зала "Арена 8888" в София.

Фаворитът нямаше никакви проблеми, като поведе с 13:7 в първия гейм, за да го затвори на 12.

Във втората част Португалия започна по-добре, като имаше аванс от две точки в първите разигравания - 7:5. Полша изравни още при 7:7 и поведе след успешна блокада. Португалците направиха нов обрат след успешна тройна блокада срещу една от звездите на съперника - Вилфредо Леон.

При 12:11 за европейския шампион треньорът на португалците Жоао Мигел Жозе взе прекъсване, но това не проработи и Полша поведе с две точки. Разликата набъбна до четири при 20:16. Полша затвори и втората част с 25:18, като последните две точки дойдоха с ас на Бартоломей Боладж и успешна блокада.

Полша тръгна силно и в третия гейм с 4:1 след добра игра в защита и на блокада. Португалия намали до 6:7, но шампионът не изпусна инициативата.

С 9 точки за Полша завърши Бартоломей Боладж, а по 7 добавиха Бартоломей Лемански и Вилфред Леон, като последният бе на терена само гейм и половина. Най-резултатен в мача бе португалецът Лоуренсо Гарсия Мартинш с 13 точки.

Тимът на Португалия е следващият съперник на България, като мачът е утре от 19:00 часа в София.

Двубоят България - Полша ще се играе на 16 септември, като всички билети отдавна са разпродадени.

Дир.бг