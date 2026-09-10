През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, но бързо ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 31° и 36°, в София -около 31°.

В планините ще е предимно слънчево. След обяд в Западна Стара планина, а до вечерта и в масивите от Югозападна България ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток, но до вечерта ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър, от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

НИМХ