Александър Зверев е шампион в турнир от Големия шлем за втори път в кариерата си! Германецът добави към колекцията си и титлата от US Open, след като бе спечелил "Ролан Гарос" по-рано през годината. Световният №2 разочарава американската публика, побеждавайки във финала в четири сета Бен Шелтън (САЩ) - 6:3, 7:6(2), 5:7 и 6:2 за малко над три часа и половина и пред повече от 23 000 зрители по трибуните на "Артър Аш".

По този начин амеирканското чакане за триумф на родна земя продължава. Последният шампион от Щатите бе Анди Родик през 2003-а.

Новият шампион пък е първият германец от 37 години насам, който печели трофея - за последно това стори Борис Бекер през 1989-а.

Зверев спечели подаването на съперника си още в откриващия гейм на мача и поведе с ранния пробив, след което изгледахме седем поредни гейма на просто без брейк, а без въобще да се стигне до брейк пойнт.

Все пак след тази поредица от стабилен сервис, в която и двамата печелеха подаванията си, вториат пробив стана факт и пак бе на сметката на германската звезда - за 6:3 и сет преднина, при това доста експресно, след само 41 минути.

Втората част премина без брейкове, като единствената такава точка бе за Зверев в четвътртия гейм, но той не я материализира. Междувремнно феновете по трибуните подкрепяха все повече и повече любимеца си Шелтън и освиркваха Саша, който на няколко пъти напълно целенасочено бавеше възможно най-много изпълненията си на начален удар. В тайбрека на втория сет Зверев бе безапелационен и се доближи само на сет от титлата след 7:6(2).

Третият сет продължи точно един час и донесе радост на американските фенове, тъй като Шелтън показа здрави нерви и остана в мача, намалявайки изоставането си в резултата. Той определено бе наясно със залога и стигна до брейк пойнт при 3:2 зА Зверев, но не го реализира. Все пак обаче го направи в дванадесетия гейм, когато затвори сета в своя полза при 7:5 след първия си пробив в мача.

Познат сценарий даде старт на четвъртия сет - Зверев проби още в първия гейм, поведе с 1:0, а после затвърди пробива и продължи в желаната от него посока. При 2:1 в негова полза получи предупреждение от сръбската съдийка Марияна Вельович да не се бави толкова много при сервиса си, а това явно го мотивира още повече. Сетът се двеижеше без брейкове, извън онзи в началото му, когато това се промени. Германецът летеше по корта се доближи до трофея с брейк за 5:2, а от тази ситуация връщане назад нямаше. 6:2, победа в четири сета и втора поредна титла от Големия шлем за Саша.

dir.bg