Състезателите на спортен клуб „Шуменска крепост“ започнаха по най-добрия начин сезона. Те спечелиха първото място в отборното класиране на турнира по кик бокс в стил К1 за купа „Берое“ в Стара Загора.

В надпреварата участваха близо 150 състезатели от 40 клуба в България. Шуменският клуб се представи на ринга с 12 бойци, като всички спечелиха медали. Равносметката е девет златни, два сребърни, един бронзов медал.

Младият талант на „Шуменска крепост“ Манол Методиев бе определен за най-перспективен състезател на турнира.

Златни медалисти от Стара Загора са Манол Методиев и Аделина Черганска при деца 11-12 г., Мерт Юмер (кат. до 48 кг), Виктор Ванков (кат. до 51 кг), Аджун Мехмед (кат. до 57 кг) при деца 13-14 г, Емир Мехмед (кат. до 45 кг), Георги Иларионов (кат. до 67 кг) при юноши младша възраст, Джихан Сузан (кат. до 67 кг) при юноши старша възраст, Виктор Ганчев в кат. до 71 кг. при мъжете.

Със сребърни отличия са Божидар Недев (кат. до 48 кг) и Симеон Василев (кат. до 63 кг) при юноши младша възраст.

С бронзов медал е Милен Вълчев в кат. до 60 кг при мъжете.

В треньорския щаб на „Шуменска крепост“ за това състезание бяха Галин Методиев, Християн Тотев, Димитър Стоянов.

ШУМ.БГ