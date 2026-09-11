До 30 септември устройствата се предлагат с 25 месеца застраховка „Смартфон протект+” без заплащане при покупка с двугодишен план Total Unlimited

Новото поколение сгъваеми смартфони на Samsung идва в Yettel с още едно предимство за потребителите. До 30 септември 2026 г. телекомът предлага 25 месеца безплатна застраховка „Смартфон протект+” при покупка на някой от новите модели Samsung - Samsung Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra или Z Flip8, с двугодишен договор за абонаментен план Total Unlimited.

Предложението важи както при покупка в брой, така и при вземане на устройството на лизинг. Така към едни от най-интересните премиум смартфони на Samsung за тази година Yettel добавя и повече спокойствие при ежедневната им употреба – при това за период, който покрива целия срок на двугодишния договор и още един месец след него.

Застраховката „Смартфон протект+“ покрива случайни повреди като счупване на екрана или намокряне, умишлени щети от трети лица и кражба. Ако инцидентът попада в нейното покритие, устройството се ремонтира с оригинални части в сертифицирания сервиз на Yettel или се подменя с устройство със сходни характеристики. Така застраховката дава повече спокойствие при ежедневната употреба на смартфона.

Новата серия Samsung Galaxy Z8 предлага три различни интерпретации на сгъваемия смартфон, съобразени с начина, по който устройството се използва в ежедневието.

Samsung Galaxy Z Fold8 5G е създаден за хората, които искат голям сгъваем екран, но държат устройството да остане практично и в ежедневието. Моделът тежи само 201 грама и комбинира удобен външен дисплей с голям 7,6-инчов екран при разгъване. Така телефонът може за секунди да премине от устройство за съобщения и разговори към удобно пространство за работа, четене, мултитаскинг или обработване на съдържание.

За потребителите, които търсят максимума от Fold формата, Galaxy Z Fold8 Ultra 5G предлага най-високия клас възможности в новата сгъваема серия. Той поставя по-силен акцент върху големия дисплей, производителността, камерите и Galaxy AI и е насочен към хората, които искат смартфонът им все по-често да поема задачи, за които доскоро би бил необходим лаптоп или таблет.

От своя страна Galaxy Z Flip8 5G е компактен и стилен модел, който поставя акцент върху мобилността и начина, по който смартфонът се вписва в ежедневието. С тегло от едва 180 грама и дебелина 6,1 мм в разгънато състояние това е най-лекият и тънкият Galaxy Z Flip на Samsung досега. Големият FlexWindow позволява много действия да бъдат извършвани, без телефонът дори да бъде отварян, а сгъваемата конструкция и 50 MP основна камера дават повече свобода при селфита, снимане без ръце и създаване на съдържание.

Общото между трите модела е все по-дълбоката интеграция на Galaxy AI, която използва специфичните възможности на сгъваемите дисплеи – от работа с няколко приложения и интелигентни предложения за следващи действия до снимане, редактиране и по-лесно създаване на съдържание.

Клиентите на Yettel получават и предимствата на „Смартфон Вселена“ – пакет от услуги за по-дълга и спокойна употреба на устройствата. В зависимост от избрания пакет той включва до 4 години гаранция за смартфона, диагностика, достъп до сертифициран сервиз и възможност старото устройство да бъде върнато за рециклиране при покупка на ново.

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