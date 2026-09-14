Турските власти са задържали най-малко 47 души след поредица от обиски в офиси на ЛГБТК+ организации в рамките на разследване за проституция и непристойно поведение, предаде агенция Ройтерс, като се позова на прокурори.

Акцията е част от кампания на правителството, която според властите има за цел да защити семейните ценности, допълва БТА.

Министърът на правосъдието на Турция Акън Гюрлек съобщи, че са били предприети съдебни действия срещу 162 лица, 9 асоциации и 13 фирми в рамките на операция "Моето семейство е в безопасност". Акции са проведени в 15 окръга в страната , включително в Истанбул, обяви министърът.

Главната прокуратура на Истанбул съобщи, че през уикенда са били извършени операции в 12 окръга срещу 38 заподозрени, като 26 от тях са били задържани. При операциите са иззети наркотици, цифрово оборудване, контрабанден алкохол и огнестрелно оръжие, предаде Ройтерс.

В отделно изявление Главната прокуратура на Анкара съобщи, че още 21 души са били задържани в рамките на разследване срещу ЛГБТК+ организацията Kaos GL, а петима души все още се издирват.

От Kaos GL заявиха, че са били задържани най-малко 50 активисти, включително повече от 10 души, отведени при полицейски обиски в домовете им.

Асоциация Kaos GL (Асоциация за гей и лесбийски културни изследвания и солидарност Kaos) е първата ЛГБТ+ асоциация в Турция, основана през 1994 г., за да защитава човешките права на лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и интерсексуални (ЛГБТИ+) лица и официално призната като юридическо лице през 2005 г.

Организацията съобщи още, че властите са блокирали достъпа до десетки уебсайтове и профили в социалните мрежи, свързани с ЛГБТК+ организации, активисти и правозащитници.

Правителствената кампания се провежда в момент, когато президентът Реджеп Тайип Ердоган насърчава инициативата "Десетилетие на семейството и населението", предназначена да противодейства на намаляващата раждаемост и застаряването на населението, отбелязва Ройтерс.

Турската неправителствена организация Асоциация за правата на човека осъди действията на властите.

"Това не е съдебно разследване, а политическа операция, насочена към принуждаване на обществото да приеме единен модел на семейство и към прочистване на ЛГБТИ+ и независимото гражданско общество под прикритието на защита на семейството и децата", заяви организацията, цитирана от Асошиейтед прес.

"Включването на несвързани обвинения като "създаване на престъпна организация", "наркотици", "проституция" и "непристойност" не служи за разкриване на истината, а за криминализиране на цялата общност", посочи турската неправителствена организация.

Докладчикът на Европейския парламент за Турция Начо Санчес Амор определи широкомащабната вълна от арести като "шокираща ескалация" на репресиите.

"Налагането на морален дневен ред е явно нарушение на основните права и международните ангажименти на Турция и води страната по тъмния път", заяви Амор в Екс.

dir.bg