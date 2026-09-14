Четири бронзови отличия (две индивидуални и две отборни), завоюва България на Балканския шампионат по прескачане на препятствия, който от 10 до 13 септември събра в конна база IPPOS, край Солун ездачи от 9 балкански държави, съобщиха от федерацията по конен спорт.

В състава на страната ни при жените бе шуменката Ванеса Атанасова с кон Лагадар (LAGADAR). Тя заедно с Симона Говедарова, Радина Рускова и Антония Танчева спечелиха бронзовите медали в отборната надпревара при дамите.

В индивидуалното класиране при жените Симона Говедарова с Arpeggio's Amy BP зае 5 място, ​Ванеса Атанасова с Lagadar -19-то, ​Радина Рускова със Sparta Queen - 20-то място, ​Антония Танчева с Lawino DB Z - 31-во място.

Ванеса Атанасова с Lagadar спечели и сребърен медал в индивидуалното изпитание на 120 см, което се състоя още в първия ден на Балканиадата.

Дария Чолакова с Don Fettie при юношите и Ивана Ангелова с Intro-K van't Kattenheye Z при младите ездачи, са бронзови медалисти в своите категории.

Бронз спечелиха юношите в състав Дария Чолакова с Don Fettie, Лидия Желязкова с Cascar JS, Лора Чолакова с Deandria D Z и Ивайла Кунчева с Elite du Landey.

България участва на Балканиадата с 20 състезатели в петте основни категории: деца, юноши, млади ездачи, жени и мъже. В продължение на четири състезателни дни родните тандеми се изправиха срещу близо 200 ездачи и коне от България, Гърция, Турция, Румъния, Сърбия, Хърватия, Словения, Северна Македония и Кипър.

ШУМ.БГ