Деветнадесетият световен шампион по шахмат Веселин Топалов е големият победител в Мача на легендите, противопоставил го на Гари Каспаров. Българският шахматист спря контраатака на руския си съперник, а след това го победи и в двете блиц парти в края на третия последен ден, след като влезе в него с преднина от пет точки (8.5:3.5).

В Сейнт Луис (САЩ) Топалов спечели с краен резултат 16:8, след като само в блиц партиите отбеляза 11:1 точки в своя полза и така си осигури $70 000 от наградния фонд, като с бонсуите от последния ден възнагражданието му надхвърля $90 000.

За Каспаров остава $54 000 награда.

Каспаров направи опит за обрат в мача, като спечели първата партия на бърз шах за деня, намалявайки по този начин преднината на Топалов до 8.5:6.5. След равенство в следващата партия, първата блиц среща в 11-та партия беше решаващата игра за деня, която отиде в полза на Топалов в последната минута на играта, позволявайки му да достигне 13 точки и да спечели мача преди последната 12-та партия.

Последната игра за деня показа плавното справяне на Топалов с блиц формата. Той контролираше играта през цялото време и постоянно увеличаваше предимството си пред Каспаров. След играта Каспаров призна, че всъщност не е бил напълно "заинтересован" от нея и не е разположил най-добрата защита, поддавайки се на натиска на Топалов.

Дир.бг