24-годишен варненец, седнал зад волана след употреба на алкохол, е задържан в РУ – Шумен, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Мъжът шофирал лек автомобил Опел „Астра“ с шуменска регистрация и на изхода на Шумен към околовръстен път катастрофирал в крайпътната мантинела.

Инцидентът станал на 12 септември малко преди 23:20 часа. При отработване на произшествието водачът мъжът е тестван с дрегер. Отчетени са 2,35 промила в издишания въздух.

Дал е кръвна проба за химичен анализ. Образувано е досъдебно производство.

ШУМ.БГ