Пешеходни пътеки пред училища и детски градини в Шумен не са подновени ден преди първия учебен ден, въпреки че полицията е изпратила до Общината няколко сигнални писма, последното – преди седмица.

Това съобщи на изнесен брифинг пред сградата на Областна администрация началникът на сектор „Пътна полиция“ гл. инсп. Веселин Георгиев.

„Извършили сме проверка на всички пешеходни пътеки в районите на учебните заведения. На много места констатирахме, че маркировката почти липсва и не се вижда“, каза той, като уточни, че проблемите с маркировката са основно в град Шумен и посочи конкретни опасни места.

„Към момента все още няма положена маркировка около ПГМЕТТ „Христо Ботев“ на бул. „Велики Преслав“. Там пешеходната пътека практически е невидима, а е много натоварено. Липсват, не са видими пешеходните пътеки в районите на Детска градина „Пролетна дъга“ на ул. „Софийско шосе“, пред Детска градина „Слънце“ на ул. „Съединение“, край Базовото училище на ул. „Съединение“ и в района на ул. „Васил Априлов“, където има група училища“, каза гл. инсп. Георгиев.

Малко по-рано на заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата темата за хоризонталната маркировка също бе засегната. Там представителите на Община Шумен заявиха, че през последните седмици са опреснени 1200 кв. метра пешеходни пътеки тип „Зебра“, но работата продължава и днес.

За първия учебен ден полицията ще засили контрола по улиците около училищата. Внимание ще бъде обърнато и на движението в районите, където се извършват ремонтни дейности, и най-вече на най-проблемните участъци на бул. „Симеон Велики“,

„От утре движението ще бъде много интензивно и призовавам всички да бъдат внимателни“, каза още Георгиев.

ШУМ.БГ