Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Си Ен Ен, "Политико" и Ем Ес Нау (по-рано MSNBC) повече няма да имат достъп до Белия дом. Той обвини трите медии, че разпространяват "фалшиви новини" за неговата администрация.

Тръмп съобщи за решението си в своята социална мрежа Truth Social. Той заяви, че забраната влиза в сила незабавно и предупреди, че може да последват ограничения и за други медии.

"Медиите не трябва постоянно да могат да пишат или съобщават измислици и лъжи, когато отразяват президента на Съединените щати, администрацията на Тръмп или Съединените щати", написа президентът.

По-рано вчера Тръмп говори по темата пред журналисти в Овалния кабинет. Той обясни решението с "фалшивите новини" и с натрупването на множество публикации през последните години. Не посочи конкретен материал, който да е довел до забраната.

Тръмп атакува и "Политико" заради твърдение, че медията е получила около 8 млн. долара от американското правителство по време на администрацията на Джо Байдън. Според президента плащането е било за абонамент и представлява корупция.

Си Ен Ен реагира остро на решението. От медията заявиха, че застават зад кореспондентите си в Белия дом и че имат конституционно право да отразяват работата на администрацията без намеса от страна на правителството.

"Ако забраната, която президентът Тръмп заплаши да наложи, бъде осъществена, това ще бъде незаконна атака срещу това основно и защитено от Конституцията право", заявиха от Си Ен Ен.

"Политико" също заяви, че ще продължи да отразява работата на настоящата и бъдещите администрации. Медията посочи, че ще защитава правата си по Първата поправка на американската конституция. Ем Ес Нау не е коментирала веднага случая.

Към петък следобед журналисти на Си Ен Ен, "Политико" и Ем Ес Нау все още са били на територията на Белия дом. Не е било ясно как точно ще бъде приложена обявената забрана и дали тя ще засегне журналистическите акредитации, достъпа до територията или участието в конкретни президентски събития.

Случаят е поредният конфликт между администрацията на Тръмп и американски медии. През февруари 2025 г. Белият дом ограничи достъпа на журналисти от "Асошиейтед Прес" до Овалния кабинет и президентския самолет, след като агенцията отказа да използва наложеното от администрацията название Американски залив вместо Мексикански залив. "Асошиейтед Прес" заведе дело срещу решението.

Обявените от Тръмп ограничения вероятно ще предизвикат и правен спор около Първата поправка, която защитава свободата на словото и печата. Експерти, цитирани от Ройтерс, отбелязват, че законността на подобна мярка може да зависи от конкретния обхват на ограниченията и начина, по който те бъдат приложени.

Дир.бг