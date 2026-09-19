Детските надбавки ще бъдат увеличени, а еднократните помощи при раждане се очаква да нараснат с над 50%. Предвижда се и повишаване на подкрепата за учениците, както и нови данъчни облекчения за родители. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова в ефира на "Събуди се" по Нова телевизия.

По думите ѝ размерът на обезщетението за майчинство през втората година ще бъде близък до чистия доход на жена, която се осигурява върху минималната работна заплата. Предвиждат се и данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности.

Социалното министерство работи и по увеличаване на помощите за учениците от 1., 4. и 8. клас през следващата година. При наличие на възможност мярката може да обхване и ученици от други класове.

Ефремова коментира и подготвяния "инфлационен чек" за хората с най-ниски доходи. Целта е помощта да компенсира не само по-високите разходи за гориво, а и поскъпването на стоките и услугите.

Според министъра при предишната мярка изискването получателите да имат автомобил е ограничило достъпа до помощта. Затова новата схема ще бъде насочена към хора с много ниски доходи, които вече са познати на системата на социалното подпомагане. Те няма да е необходимо да доказват, че притежават автомобил.

"Целевата група е много точно фокусирана - това са хора действително с много ниски доходи, но хора, които са познати в системата на социалното подпомагане", каза Ефремова.

Пакетът включва и подкрепа за обществения, медицинския и училищния транспорт. По думите ѝ мерките за земеделието, транспорта и социалното подпомагане трябва да ограничат натиска върху цените.

Ефремова отрече допълнителните плащания да са свързани с предстоящи избори. Тя посочи икономическата ситуация и влиянието на събитията в Близкия изток върху цените като част от причините за мерките.

Министърът подчерта, че пакетът идва преди зимния период, когато разходите на домакинствата се увеличават. Той ще се съчетае с помощите за отопление и мерките за учениците. През ноември ще бъдат изплатени и коледните добавки.

"Считам, че с тези два разхода - единият от които е извънреден, тъй като инфлационният чек е извънреден - ние по този начин покриваме инфлацията за най-бедното население в страната", заяви Ефремова.

Тя уточни, че при определянето на правото на социална помощ се разглежда общият доход на домакинството или на отделния човек. Критериите са различни според конкретната мярка и не винаги са обвързани с линията на бедност.

Дир.бг