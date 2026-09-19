България се изправя срещу Германия днес от 19:00 часа в осминафинал на Евроволей 2026, за да влезе в същинската част на турнира, където право на грешка няма. Мачът е в столичната зала "Арена 8888", а прякото телевизионно предаване е на btv action.

Нашите влизат в битката с голям емоционален заряд и адреналин, след като паметно пречупиха най-силния отбор в турнира Полша с 3:2 в сряда вечер. Днес отново ще имаме на своя страна невероятна публика, а насреща е опасен противник, но лишен от основния си разпределител. Германците научиха в петък, че Йоханес Тиле е с фрактура и повече няма да играе на европейското първенство.

Ние пък сме с халата Александър Николов, който съсипа поляците, а след това те опитаха да забъркат скандал около него заради жест, направен в еуфоричната обстановка и емоциите на големия мач.

При победа България ще срещне на четвъртфинал победителя от мача Полша - Латвия, който е от 16:00 часа днес в същата зала. Казано иначе - ако спечелим битката днес, във вторник от 19:00 часа пак ни чака среща с поляците, вече за място във финалната четворка. И пак в София.

Но да не избързваме. Най-важен е следващият мач, а той е тази вечер срещу Германия.

Дир.бг