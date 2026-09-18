Общинските съветници от „Кауза Шумен“ остават на позицията си и няма да подкрепят Бюджет 2026 на община Шумен при евентуалното му второ разглеждане на сесията на местния парламент, насрочена за 1 октомври.

Това обявиха членове на политическата група на пресконференция днес.

„Нашите избиратели, гражданите на Шумен и ние като общински съветници сме загубили доверие към кмета. И в този смисъл, какъвто и бюджет да се предложи, каквото и да се включи в него, ние няма как да го подкрепим. Ние не считаме, че бюджетът ще бъде изпълнен, защото има поредици от противоречия между думи и дела от страна на кмета Христо Христов", каза Веселин Пенчев.

Той посочи редица проекти, които формално са били заложени за изпълнение от администрацията, но нито един от тях не е изпълнен до край. Пенчев говори за паркингите до ДКЦ 1, на пл. „Кристал“, пред НЧ „Добри Войников“, подземната инфраструктура под пл. „Освобождение“, за ст. „Панайот Волов“, за генералния план за движение, за Тежкия полк.

„На публично обсъждане не бе подложен проектът за бул. „Симеон Велики“. Проектът не сме го виждали. Това е осакатяване на целия град поне за 50 години напред“, каза още Веселин Пенчев.

„Говорят едно, а правят нещо съвсем различно. Не е на инат позицията ни да не подкрепим бюджета, а защото не вярваме, че правилно се разходват публични средства", допълни Данаил Данчев.

Като пример Данчев посочи цената на един климатик, който се монтира по проекта на Община Шумен за по-чист въздух. „Климатиците, които се поставят (TREO) са на единична пазарна цена в магазин от 435 евро. Монтажът е около 150 евро. В момента по проекта Общината заплаща за доставка на един климатик 1250 евро, което е над два пъти над пазарната цена. При над 3000 броя Общината плаща 2 млн. евро допълнително. Да, това са пари по европейски проект, не са публични средства, а параметрите и парите са заложени още в обществената поръчка и сега вече няма какво да се направи“, отбеляза Данаил Данчев.

Според него предстои на Община Шумен да бъдат наложени финансови корекции, което ще утежни „окъсаното й финансово състояние“.

По думите му администрацията прилага „милиционерски номера и подвежда хората“. Данчев посочи две от селата в общината Велино и Черенча, чиито бюджет е намален в сравнение с 2025 г., а кметовете апелират за приемане на новия бюджет.

Данаил Данчев показа справки, в които се вижда, че в сегашните план-сметки на общинските предприятия има достатъчно средства за увеличение на заплатите на работещите в тях. „В БКС има средства да се увеличат заплатите на всички, не само на определение хора, поне с 30%. В това предприятие във фонд „работна заплата“ сега има 1,777 млн. евро, а в новия бюджет са им заложили 1,750 млн. евро. Затова смятам, че хората са манипулирани – има по-голям бюджет, а им се казва, че няма пари за увеличение на заплати“, подчерта общинският съветник.

Венцислав Венков наблегна на неосъществените ремонти на къщи „Елеонори“, на зала „Проф. Венета Вичева“ , бъдещето на Безистена, на Хиподрума.

„По едно нещо на година да се беше започнало, то досега щеше да бъде завършено и да имаме модерна художествена галерия в Елонорите, нормална зала за представяне на класическа музика, а не настоящата „Венета Вичева“, в която световни музиканти да се преобличат за концерт в тоалетните“, заяви Венков.

Според съветниците от „Кауза Шумен“ при повторното му разглеждане Бюджет 2026 на Община Шумен ще получи необходимите гласове и ще бъде приет.

Припомняме, че на сесията на 10 септември "за" бюджета на Община Шумен гласуваха 19 съветници, „против“ бяха 4, а 14 се въздържаха.

ШУМ.БГ