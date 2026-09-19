Във Великобритания родителите могат да загубят помощите си или да бъдат вкарани в затвора за престъпленията на децата си съгласно реформите в системата за младежко правосъдие, заяви заместник-министърът на правосъдието Джейк Ричардс пред вестник "Таймс", цитиран от БНР.

Джейк Ричардс, който отговаря за младежкото правосъдие, изтъкна, че системата "трябва да държи родителите отговорни по пропорционален начин, така че да се гарантира, че изпълняват своята роля в опазването на безопасността на общностите".

Коментарите му идват, след като правителството представи планове през май за укрепване и разширяване на разпоредбите за родителски грижи, които понастоящем могат да задължат родителите или настойниците да се справят с поведението на детето си, като посещават консултации или се изправят пред глоби.

Ричардс каза, че присъдите за затвор ще се прилагат само "в най-крайните случаи" и ще зависят от преценката на съдиите. Той описа предложените промени в Англия и Уелс като част от така наречения подход на "моркова и тоягата".

Критиците на предложенията казват, че ангажирането с родителите на доброволна основа като цяло е по-ефективно за изграждане на доверителни отношения и предоставяне на подкрепа. Джес Мълън, главен изпълнителен директор на Алианса за младежко правосъдие, който представлява повече от 70 организации, застъпващи се за децата, преди това постави под въпрос как затварянето на родители би могло да осигури "стабилност или подкрепа за детето".

Дир.бг