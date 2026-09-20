Младеж на 18 години от Цар Калоян е настанен в болница след побой в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

След подадена жалба са предприети действия на полицейски служители, които са установили извършителите на деянието в района на гимназия в центъра на града. Те са на 20-годишна възраст от Исперих и Сливница и са задържани в сградата на Районното управление.

Пострадалият е настанен в разградската болница с мозъчна травма и кръвоизлив.

Говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева каза, че причината за конфликта е момиче, предава БТА.

По случая се води досъдебно производство.

Ден по-рано от Областната дирекция на МВР в Благоевград съобщиха, че 72-годишен мъж е пребил двама свои роднини в разложкото село Бачево, като единият пострадал - 76-годишен мъж, е настанен в болницата в Разлог, а другият - жена също на 76 години, е починала след побоя.

Мъжът е задържан. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура - Благоевград

Дир.бг