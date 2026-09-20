Американската армия заяви, че в събота е поразила плавателен съд на предполагаеми наркотрафиканти в Карибско море, като при удара са загинали четирима души, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Потвърдени разузнавателни данни сочат, че плавателният съд активно е участвал в наркотрафик", пише в публикувано в социалната мрежа Екс изявление на Южното командване на САЩ.

Това е пореден удар на американската армия по плавателен съд, потенциално използван за наркотрафик.

Правителството на американския президент Доналд Тръмп през септември започна да осъществява военни операции срещу кораби в Карибско море и източната част на Тихия океан, като заяви, че целта е да се ограничи международния трафик на наркотици.

В началото на септември - за по-малко от 2 седмици, бяха атакувани общо 5 плавателни съда.

"Потвърдени разузнавателни данни сочат, че плавателният съд активно е участвал в наркотрафик", пише в публикувано в социалната мрежа Екс изявление на Южното командване на САЩ.

Това е пореден удар на американската армия по плавателен съд, потенциално използван за наркотрафик.

Правителството на американския президент Доналд Тръмп през септември започна да осъществява военни операции срещу кораби в Карибско море и източната част на Тихия океан, като заяви, че целта е да се ограничи международния трафик на наркотици.

В началото на септември - за по-малко от 2 седмици, бяха атакувани общо 5 плавателни съда.

Дир.бг