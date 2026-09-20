В Мюнхен бе даден официалният старт на 191-вото издание на "Октоберфест" - най-мащабният и популярен народен фестивал в света. По традиция началото на бирения празник бе обявено с ритуалното пробиване на първото буре с пенлива напитка от новия кмет на баварската столица.

Форумът ще продължи от 19 септември до 4 октомври, като организаторите очакват между 6 и 7 милиона посетители от всички краища на планетата.

И тази година празничната атмосфера е завладяна от автентичния баварски дух - както местните жители, така и чуждестранните гости изпълват алеите, облечени в емблематичните кожени панталони "ледерхозен" и традиционните женски рокли "дирндъл".

Първите гости, които чакаха още от тъмно сутринта, се втурнаха, за да си осигурят място под бирените шатри на панаирното поле "Терезиенвизе" в Мюнхен още когато вратите бяха отворени.

Въпреки инфлацията и високите цени, при които една голяма еднолитрова халба бира вече достига между 15 и 16 евро, интересът към събитието остава рекорден.

На този фон посетители на атракцион на "Октоберфест" бяха оставени снощи да висят с главите надолу около пет минути през първия ден от започналия вчера ежегоден бирен фестивал, предаде ДПА, позовавайки се на присъстващите на място спешни медицински екипи.

След инцидента няколко души, предимно млади посетители, са получили леко замайване и проблеми с кръвообръщението, съобщи частната компания за спешна медицинска помощ "Айхер Амбуланц Унион".

След кратък преглед те са се върнали към празненствата, уточниха медиците, цитирани от БТА.

Причината за инцидента все още не е известна.

Спешните медицински екипи са оказали помощ на близо 600 души още през първия ден от 191-то издание на "Октоберфест".

Празникът по традиция се провежда на поляната "Терезиенвизе", наричана от местните просто "Визн". Мястото носи името на принцеса Тереза фон Сакс-Хилдбургхаузен в чест на нейната сватба през далечната 1810 година, когато се поставя и началото на легендарната над два века традиция на "Октоберфест".

Гостите на фестивала могат да се насладят на бирени шатри, атракциони, традиционна баварска храна и музикални изпълнения на живо.

Дир.бг