Новият председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова ще настоява за бързи промени в законодателството, които да позволят санкции при значителни отклонения на цените от определената справедлива стойност.

"Ще настоявам за бързи законодателни промени. Вече е предвидено в закона, че при съществени отклонения от справедливата стойност КЗП може да започне проверки. Тези проверки трябва да завършват с актове и това трябва да бъде записано в Закона за защита на потребителите", заяви Манолова пред БНР.

Тя посочи овладяването на цените като основен приоритет на комисията. КЗП подготвя проверки на големите търговски вериги, колекторските компании и бензиностанциите.

Комисията ще публикува информация за конкретни магазини и наблюдавани продукти, при които са установени значителни разлики спрямо справедливата стойност. Манолова заяви, че ще разчита и на медиите за публичното представяне на резултатите.

Според нея при определянето на санкциите трябва да се вземат предвид не само размерът на необоснованото поскъпване, но и периодът, през който продуктът е продаван на завишена цена.

Манолова определи инициативата "Кошница с грижа" като добра като принцип, но според нея резултатите от нея не са достатъчни. Тя разказа, че още в първия си работен ден е посетила супермаркети от няколко търговски вериги заедно с предишния председател на КЗП.

"Установихме, че просто няма грижа и изобщо няма кошница", каза Манолова.

Тя изрази съмнение, че доброволните ангажименти на търговските вериги ще доведат до достатъчно понижение на цените.

Председателят на КЗП защити използването на "справедливата стойност" като ориентир при оценката на ценообразуването. По думите ѝ механизмът е съобразен с европейските практики и решенията на Съда на Европейския съюз.

Манолова заяви още, че комисията ще следи дали намаленията за потребителите не се компенсират чрез по-ниски изкупни цени за българските производители. При установени подобни случаи резултатите ще бъдат публично оповестявани.

Сред приоритетите на КЗП е и проверка на колекторските компании. Манолова обяви мащабна проверка на практиките им.

"В момента наблюдавам пандемия от дела, които колекторски фирми завеждат на потребители за задължения, които са с 10-20-годишна давност", заяви тя.

Комисията ще проверява и договорите на потребителите с фирмите за топлинно счетоводство, "Топлофикация", ВиК операторите и електроразпределителните дружества.

От понеделник започват проверки и на бензиностанциите. Целта е да се установи дали увеличенията на цените на горивата на дребно имат икономическо основание. При установено необосновано поскъпване КЗП може да предприеме санкции. Комисията ще следи и дали отпадането на акциза върху пропан-бутана се отразява в достатъчна степен върху крайната цена за потребителите.

Дир.бг