САЩ готвят нови атаки срещу Иран, като този път в конфликта може да участват и други страни от региона. Това съобщи централното командване на Иран, цитирано от Ройтерс и БТА.

Иранските военни заявиха, че всяка атака от страна на САЩ ще предизвика продължителни ответни удари срещу американските бази и интересите им в Близкия изток. Техеран предупреждава, че страните в региона, подкрепящи агресията на САЩ срещу Иран, ще бъдат считани за страни в конфликта.

Войната на САЩ и Израел срещу Иран започна на 28 февруари. Вашингтон предприе бомбардировки над стратегически обекти и проведе удар, целящ "обезглавяването" на ръководството на Ислямската република.

В резултат бяха убити редица ирански държавни ръководители, включително върховния духовен лидер Али Хаменей.

Властта в Техеран обаче не рухна и отвърна с атаки по цели в Израел и страните от персийския залив, където са разположени американски военни бази. Сред атакуваните бяха Йордания, ОАЕ, Катар, Саудитска Арабия, Кувейт и Бахрейн. Последва блокада на Ормузкия проход. Съюзниците на Иран в Йемен заплашиха, че ще блокират и Баб ел-Мандебския проток в Червено море.

От началото на пролетта войната на САЩ и Израел срещу Иран е в крехко примирие, което бе нарушавано няколко пъти от удари с по-малка интензивност. Причини за края на по-мащабните атаки се оказаха намалелите оръжейни запаси на САЩ, нарастващите цени на горивата, нежеланието на страните от Персийския залив да се ангажират по-сериозно на страната на САЩ и устойчивостта на Техеран.

Опитите на Иран да затвори Ормузкия проход накараха САЩ да наложи морска блокада над Ислямската република, ограничавайки износът ѝ на петрол и намалявайки приходите в бюджета.

Дир.бг