Италия планира да забрани носенето на бурка, никаб и хиджаб в училищата и да въведе законов лимит за броя на чуждестранните ученици в един клас. Това обяви премиерът Джорджа Мелони по време на младежко събитие на партията ѝ "Италиански братя".

Мелони обясни, че всякакво покриване на главата ще бъде недопустимо. Тя не посочи какъв ще бъде максималният брой чуждестранни ученици, които ще могат да учат в един клас, но допълни, че мерките ще бъдат представени пред Министерския съвет в близко бъдеще.

По думите ѝ интеграцията е невъзможна, ако значителна част от учениците не разбират италиански език. Тя подчерта, че учениците трябва да научат италиански, да познават местната култура и да спазват правилата в страната.

Обявените мерки идват на фона на продължаващия дебат в Италия за интеграцията на мигрантите и ролята на религиозните символи в училищата.

Темата за ограничаването на броя на чуждестранните ученици не е нова. В Италия вече съществува административно ограничение от 30% за учениците с чуждо гражданство в клас, но то допуска редица изключения. Италианският министър на образованието Джузепе Валдитара заяви по-рано, че правителството иска ограничението да бъде уредено със закон.

Според действащите правила максималният дял от 30% може да бъде надхвърлен при определени условия, включително когато учениците вече владеят италиански език или няма достатъчно алтернативи за разпределението им между училищата.

Предложенията все още не са окончателно въведени. Предстои правителството да представи конкретните текстове и параметри на планираните промени.

Дир.бг