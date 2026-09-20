Две мечки са нападнали палатка с туристи край софийското село Локорско, намиращо се на по-малко от 15 километра от столицата в подножието на Стара планина. Инцидентът е станал през нощта в гориста местност, съобщиха местните власти, цитирани от Нова.

Туристите са разпънали палатката си на около километър след края на асфалтовия път в посока местността Драгуната. По първоначална информация мечките са се приближили до лагера и са атакували палатката.

Няма данни хората да са получили тежки наранявания. Те обаче са преживели силен стрес. Обстоятелствата около инцидента все още се изясняват.

Кметът на Локорско Цветелина Гаврилова е предупредила жителите и посетителите на района за случая. Тя призова за повишено внимание при разходки, туристически преходи и нощувки на открито в района.

Специалистите препоръчват храната и отпадъците да не се оставят в близост до палатките в райони, обитавани от мечки. Миризмата може да привлече дивите животни.

При среща с мечка не трябва да се правят резки движения или да се тича. Препоръчва се човек да запази спокойствие и да се отдалечи бавно, ако това е възможно.

Дир.бг