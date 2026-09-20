Лидерът на опозиционния СДСМ Венко Филипче продава идентичността и езика на България, заяви депутатът от управляващата в Скопие ВМРО-ДПМНЕ Бране Петрушевски, цитиран от МИА, в отговор на критиките, които Филипче отправи към премиера Християн Мицкоски за обявените от него планове за разработване на рудник за редкия метал антимон край Крива паланка с финансиране от САЩ.

В интервю по време на посещение в САЩ, цитирано от телевизия "Стар", Мицкоски каза, че проектът за добив на антимон в Кръстов дол близо до село Луке край Крива паланка ще получи американско финансиране от пет милиона долара.

Думите на Мицкоски бяха критикувани от Филипче, който заяви, че "Македония не е за продан", а земята, рудите и водата не са частна собственост на Християн Мицкоски.

"Мицкоски обявява разпродажба на земята и предлага природните богатства на чуждестранни инвеститори. Казвам му ясно и категорично: той не може да разпродава национални богатства. За отварянето на рудници трябва да бъдат питани гражданите", заяви Филипче, цитиран от информационния сайт от Северна Македония "Фокус".

В отговор депутатът от ВМРО-ДПМНЕ Бране Петрушевски заяви: "Филипче каза, че Македоня не е за продан, след като с (бившия премиер Зоран) Заев продадоха името. Филипче лъже гражданите, че Македония не е за продан, а именно той продава идентичността и езика на България, само за да дойде на власт. Филипче иска само да дойде на власт, за да може да краде, да нагласява търгове и да събира комисиони".

Дир.бг