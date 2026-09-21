Пресли Гербер, синът на бившия топмодел Синди Крофорд, почина само на 27 години, съобщи TMZ.

Според Служба "Съдебна медицина" на окръг Лос Анджелис, Пресли е починал в неделя в рехабилитационен център. Аутопсията все още не е извършена.

Представител на Синди Крауфорд и съпруга й Ранди Гербер потвърди за кончината на 27-годишния им син.

"Семейството моли за поверителност през този много труден и болезнен момент", добави той.

Пресли Гербер, роден на 2 юли 1999 година, е едно от двете деца на бившия топмодел от бизнесмена Гербер. Подобно на сестра си Кая, Пресли навлиза в модната индустрия от ранна възраст, дебютирайки на подиума за италианския лейбъл Moschino само на 16 години.

През януари 2019 г. Пресли Гербер беше арестуван за шофиране в нетрезво състояние.

По-късно същата година той беше осъден на 3 години пробация и му беше наредено да завърши програма за шофиране в нетрезво състояние, както и 2 дни общественополезен труд.

27-годишният Пресли говореше открито за проблемите си с психичното здраве и употребата на наркотици през последните години. Появявайки се в подкаста Studio 22 през 2023 г., той говори за използването на собствените си платформи за повишаване на осведомеността за психичното здраве, наричайки проблема "толкова голяма част от живота ми".

Миналият декември Пресли Гербер публикува видеоклип в Instagram, в който подробно описва употребата на лекарства с рецепта, включително антидепресанти и "Ксанакс" за панически атаки. "За съжаление, напоследък преживях много загуби под различни форми", каза той във видеото, което след това беше премахнато. "Това не е извинение, а е причината да съм там, където съм сега", добави той.

Коментирайки видеото по това време, Синди Крауфорд написа: "Пресли - обичаме те и не си сам."

Дир.бг