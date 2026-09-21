Националният отбор на Италия по волейбол победи Дания с 3:0 (25:22, 25:16, 25:11), за да си осигури място на четвъртфиналите на Европейското първенство през 2026 година. Италианците изиграха много силен мач в препълнената зала в Торино, събрала 7580 зрители.

Световният шампион продължава перфектното си представяне след пет победи в пет мача в груповата фаза.

Италия ще срещне на четвъртфинал в сряда от 22:05 часа Финландия, която победи Гърция с 3:2 (22:25, 25:16, 22:25, 25:23, 15:13) с тайбрек.

По-рано в неделя отборите на Румъния и Франция също намериха своето място на четвъртфиналите.

В София Румъния надигра Украйна с 3:0 (25:22, 25:21, 30:28) и ще срещне олимпийския шампион Франция, който пък елиминира Португалия с 3:0 (25:21, 25:22, 25:21).

От европейската централа CEV обявиха и часовете на мачовете в София във вторник:

В 16:00 часа в "Арена 8888 София" ще играят Франция и Румъния. След тях, в 19:00 е голямата битка Полша - Германия, на която се надявахме да е българският отбор, който обаче загуби осминафинала си срещу Бундестима.

Последните два осминафинала са днес:

Чехия - Белгия и Словения - Сърбия. Победителите ще се срещнат в сряда в Торино преди двубоя на Италия и Финландия.

Дир.бг