Християндемократическият съюз (ХДС) на германския канцлер Фридрих Мерц падна под петпроцентовата граница в североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания, губейки местата си в провинциалния парламент за първи път в историята си, съобщиха "Билд" и "Ди Цайт".

Предварителният официален окончателен резултат беше обявен от регионалната избирателна комисия в 00:04 ч.

Според данните "Алтернатива за Германия" печели в Мекленбург-Предна Померания с 38,2% от гласовете, което е повече от два пъти повече от резултата ѝ от преди пет години. Управляващата Социалдемократическа партия претърпя леки загуби, падайки до 35,5%. Лявата партия е на трето място с 6,5%, а Зелените влизат в парламента с 5,7%. ХДС, с 4,9%, остава под прага и е извън провинциален парламент за първи път в историята си.

Междувременно в Берлин крайнолявата партия "Левите" спечели вота, измествайки ХДС от първото място. "Левите" са наследник на социалистическата партия, управлявала бившата Източна Германия.

Канцлерът Фридрих Мерц нарече изборните резултати "катастрофа", но бе категоричен, че ще остане на поста си, предаде Би Би Си.

Пред репортери в централата на партията в Берлин германският канцлер коментира, че ще продължи с плановете на коалиционното си правителство да прокара пакет от икономически, данъчни и социални реформи.

"Реформите трябва да дойдат. Поемам тази отговорност, защото искам да придвижа страната ни напред. Това, което трябва да се направи сега, изисква гръбнак, непоколебимост и търпение. Ще покажа това като председател на партията на ХДС и най-вече като канцлер на страната ни", категоричен бе Мерц.

"Бих стигнал дори дотам, че да кажа, че тези реформи са противоотровата на авторитарната отрова, която, с очарованието на авторитаризма, прониква все по-дълбоко в нашето общество", добави германският канцлер.

Дир.бг