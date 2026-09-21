Високопоставен представител на подкрепяните от Иран йеменски хуси заяви, че групировката е уверила администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че няма да атакува американски плавателни съдове в Червено море, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Същевременно хусите предупредиха държавите да не се присъединяват към Саудитска Арабия във възобновената гражданска война в Йемен.

Членът на политическото бюро на хусите Мохамед ал Бухайти каза пред АП, че Вашингтон се е свързал с бунтовниците след бързото им настъпление по западното крайбрежие на Йемен към протока Баб ел Мандеб по-рано този месец.

"Потвърдихме, че не се прицелваме в Съединените щати или в която и да е друга държава в протока, с единственото изключение на саудитския враг. Това остава в сила", каза той.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че йеменските бунтовници хуси са се съгласили да не атакуват САЩ, въпреки че свързаната с Иран групировка засилва военните си действия срещу Саудитска Арабия - близък съюзник на Вашингтон.

Репортерът от телевизионната мрежа "Фокс Нюз" Трей Ингст, който често разговаря с Тръмп, заяви, позовавайки се на думите на държавния глава, че Вашингтон е "в постоянна връзка с хусите и че те са се съгласили да не воюват срещу САЩ".

Дир.бг