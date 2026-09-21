По-високи базисни наемни цени за общински имоти предлага Община Шумен с промени в Наредбата за базисните наемни цени при отдаване под наем на общинско имущество.



Увеличението обхваща офиси, магазини, заведения, аптеки, складове, гаражи, спортни зали и различни видове терени. Цените са определени за четири зони (нулева и първа са в централните части от града) и са без ДДС, като представляват месечен наем за квадратен метър.

Общината е изготвила цените, след като е възложила изготвянето на независим пазарен анализ от лицензиран оценител.

Съществено е увеличението на цените за помещения, ползвани от политически партии, синдикални и обществени организации и сдружения с идеална цел. В нулева зона базисният наем се увеличава от 1,38 на 4,93 евро за кв. м. В първа зона цената става 4,32 евро вместо досегашните 1,11 евро, във втора – 2,87 евро вместо 0,66 евро, а в трета – 2,35 евро вместо 0,53 евро.



При офисите в нулева зона цената се променя от 4,54 на 5,79 евро за кв. м. В първа зона новата цена е 5,12 евро, във втора – 4,28 евро, а в трета – 2,94 евро.



По-значително е увеличението при гаражите. В нулева зона цената става 3,49 евро за кв. м. при 1,62 евро досега. В първа зона тя се увеличава от 1,27 на 3,21 евро, във втора – от 0,76 на 3,17 евро, а в трета – от 0,64 на 2,78 евро.

При охраняемите паркинги цените също се увеличават във всички зони. В нулева зона базисният наем става 1,58 евро за кв. м месечно при 1,24 евро досега. В първа зона новата цена е 0,93 евро вместо 0,78 евро, във втора – 0,77 евро вместо 0,64 евро, а в трета – 0,61 евро вместо 0,47 евро.



При ресторантите и сладкарниците с алкохол цената в нулева зона се увеличава от 14,10 на 17,48 евро за кв. м., а при нощните заведения – от 17,97 на 19,36 евро.

Повече ще се плаща и за наем на спортни зали – 2,79 евро за кв. м. в нулева зона вместо 2,35 евро, 2,32 евро вместо 1,56 евро в първа, 1,59 вместо 1,11 евро във втора и 1,33 вместо 0,95 евро в трета зона.



В проекта е предвидена нова цена за терени, предназначени за монтиране на мобилни зарядни станции за електромобили. Тя е 3,94 евро за кв. м. в първа зона, 3,25 евро във втора и 2,65 евро в трета зона.



Предлага се да отпадне цената за покер автомати, бинго и рулетка.



Според общинската управа промените ще доведат до по-справедливо разпределение на пазарния ресурс, по-добро управление на общинската собственост и повишаване на приходите в местния бюджет. Очаква се също така актуализираните наеми да стимулират по-добра заетост на общинските обекти с реални и работещи наематели.

Промените в Наредбата за базисните наемни цени при отдаване под наем на общинско имущество са публикувани на страницата на администрацията за обществено обсъждане.

ШУМ.БГ