Рапиристите на „Шумен 1954“ направиха силен старт на новия сезон. Те участваха на турнира Atlas Invictus Cup в Клуж-Напока (Румъния), който за 14-годишните бе кръг от Европейската купа.

В силното състезание точки за купата на Стария континент на рапира спечелиха Савина Петров, която спечели сребро, и Александра Бъчварова, която е с бронзов медал, съобщи Българската федерация по фехтовка.

Петров стигна до отличието в конкуренцията на 36 състезателки от 4 държави. Тя излезе от групите с 6 победи от 6 срещи. В елиминациите последователно Савина Петров отстрани убедително три румънки. В спора за титлата Петров отстъпи пред Амалия Сидореац от Румъния с 13:15 и взе сребърния медал.

Александра Бъчварова (Шумен 1951) излезе от групите с 5 победи от 5 срещи. Във втория кръг на елиминациите победи Наталия Саратеану от Румъния с 15:3 и Виктория Гиза от Румъния с 15:5. В спора за място във финала Бъчварова отстъпи пред Амалия Сидореац от Румъния с 14:15.

Третата представителка на „Шумен 1951“ Елена Енчев завърши на 16 място.

В съпътстващите състезания на турнира рапиристите от Шумен също се представиха силно, съобщиха от клуба по фехтовка „Шумен 1954“.

Александра Бъчварова игра финал при момичетата до 13 години и малко не ѝ достигна да грабне купата, завършвайки на второ място.

При момчетата до 11 години Младен Петров се класира на 6 място. При кадетките до 17 години Савина Петров намери място сред най-добрите осем, като се нареди на 7 място.

При кадетите до 17 години Иван Петров е 9-ти.

ШУМ.БГ